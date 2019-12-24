Вести Севастополь 24.12.2019. Выпуск 11:25

– Юбилейный концерт. Оркестру севастопольского полка Росгвардии исполнилось пять лет!

– Депутаты Государственной Думы попросили Правительство России стимулировать переработку и раздельный сбор мусора. Но есть ли в Севастополе предприятия, готовые его принимать?

– Опасная находка! Немецкую авиабомбу, найденную в центре города, для уничтожения вывезли на полигон.

Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57 На месте крушения истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57) под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае обнаружены черные ящики. Об этом во вторник, …



Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом» Модель «Яндекса» по оценке платежеспособности россиян несет в себе риски для добросовестных заемщиков, рассказал «Известиям» во вторник, 24 декабря, член …



Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно бесплатно обеспечивать многодетные семьи квартирами или же предоставлять им жильё на условиях льготного …



Врио губернатора Севастополя призвал депутатов провести кампанию нетерпимости Мы решили опубликовать прямую речь каждого из выступающих с трибуны сессионного зала, чтобы севастопольцы сами сделали выводы о том, как …

