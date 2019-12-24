Вести Севастополь 24.12.2019. Выпуск 11:25

24 декабря 2019     22
Вести Севастополь 24.12.2019

Главные темы выпуска:

– Опасная находка! Немецкую авиабомбу, найденную в центре города, для уничтожения вывезли на полигон.

– Глава города поручил организовать трансляцию прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга.

– Депутаты Государственной Думы попросили Правительство России стимулировать переработку и раздельный сбор мусора. Но есть ли в Севастополе предприятия, готовые его принимать?

– Юбилейный концерт. Оркестру севастопольского полка Росгвардии исполнилось пять лет!

Источник: Вести.Севастополь

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