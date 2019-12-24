Вести Севастополь 24.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– ЧП на проспекте Острякова. Почему упала опора контактной электрической сети?
– Севастопольские депутаты просят коллег из Госдумы запретить продажу никотиносодержащих конфет. Можно ли бороться с ними на региональном уровне?
– Перерабатывать сортированный мусор предпринимателям в Севастополе невыгодно. Когда в городе может появиться специальный комплекс для переработки таких отходов?
– Спустя полгода после открытия первая очередь Парка Победы сдана в эксплуатацию.
– Как в Севастополе для мишек и кукол ищут новый дом? И по какому принципу дети выбирают себе игрушки взамен отданных?
Источник: Вести.Севастополь