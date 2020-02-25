Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– В Севастополе отметили День защитника Отечества и День народной воли. 23 февраля горожане вспомнили события, которые привели к воссоединению с Россией и обеспечили мир и стабильность в Крыму.

– Память о Великой Победе будет крепче с каждым днём. На Сапун-горе высадили мемориальный «Лес поколений».

– Неожиданная находка на Большой Морской. Там обнаружен старинный колодец. Покажем, что увидели на дне.

– Крымские татары почтили память первого муфтия мусульман полуострова. Почему имя исторического деятеля Номана Челебиджихана всё чаще используют в агрессивной риторике против крымчан?

– В Севастополе представили туристические маршруты, которые могут стать визитными карточками города. Как биография гида помогает раскрыть детали жизни города?

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Источник: Вести.Севастополь