Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 14:25

25 февраля 2020     14
Вести Севастополь 25.02.2020

Главные темы выпуска:

– Украина меняет правила пересечения границы. Какие телефоны нужно знать тем, кто собирается на территорию соседнего государства?

– “Лес поколений” высадили на Сапун-горе. Акцию посвятили 75-летию Победы.

– В центре города обнаружены артефакты времён Великой Отечественной войны. Какие ещё исторические находки сделаны в ходе реконструкции Большой Морской?

– Династии экскурсоводов обсуждают новые туристические маршруты. Когда их представят севастопольцам и гостям города?

Источник: Вести.Севастополь

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