Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Украина меняет правила пересечения границы. Какие телефоны нужно знать тем, кто собирается на территорию соседнего государства?
– “Лес поколений” высадили на Сапун-горе. Акцию посвятили 75-летию Победы.
– В центре города обнаружены артефакты времён Великой Отечественной войны. Какие ещё исторические находки сделаны в ходе реконструкции Большой Морской?
– Династии экскурсоводов обсуждают новые туристические маршруты. Когда их представят севастопольцам и гостям города?
Источник: Вести.Севастополь