Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 14:25

– Династии экскурсоводов обсуждают новые туристические маршруты. Когда их представят севастопольцам и гостям города?

– В центре города обнаружены артефакты времён Великой Отечественной войны. Какие ещё исторические находки сделаны в ходе реконструкции Большой Морской?

– Украина меняет правила пересечения границы. Какие телефоны нужно знать тем, кто собирается на территорию соседнего государства?

Обнаруженный на Большой Морской бронеколпак мог принадлежать крейсеру «Червона Украина» Новые подробности археологических находок во время реконструкции Большой Морской. Спелеологи обследовали тоннель, вход в который отыскали подрядчики и нашли, предположительно, …



В Севастополе появится еще одна подстанция скорой медпомощи В Севастополе начато строительство подстанции скорой медицинской помощи на проспекте Генерала Острякова. Предположительная дата окончания строительных работ назначена на декабрь …



Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Украина меняет правила пересечения границы. Какие телефоны нужно знать тем, кто собирается на территорию соседнего государства? …



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