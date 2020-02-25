Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Новое открытие на Большой Морской. Действительно ли найденный бункер является частью крейсера «Червона Украина»?
– Главные символы Севастополя будут отреставрированы. Почему “Штык и Парус” и “Солдат и Матрос” только сейчас становятся городской собственностью?
– Украина меняет правила пересечения границы. На что нужно обратить внимание?
– Историк, этнограф и оратор в одном лице. Сегодня – День экскурсовода. Какие новые маршруты готовы открыть экскурсантам?
Источник: Вести.Севастополь