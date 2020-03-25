Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Движение по четырём полосам моста через Суходол откроют досрочно. Уже смонтировали балки второго пролёта. Какие работы осталось провести строителям?

– Энергокомпания ввела санкции против пенсионерки, и сама попала под волну критики. Как решению проблемы неожиданно помог режим борьбы с коронавирусом?

– Крест установили на храм между сёлами Дальнее и Поворотное. Как история одной девочки изменила жизнь местной общины?

– В селе Верхнесадовое построят спортивный комплекс. Каких тренеров уже ищут для будущих секций?

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Источник: Вести.Севастополь