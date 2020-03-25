Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 14:25

– Крест установили на храм между сёлами Дальнее и Поворотное. Как история одной девочки изменила жизнь местной общины?

– В Гагаринском районе расширен мост через суходол. Смонтировали балки второго пролёта. Как скоро машины смогут проехать уже по четырём полосам?

– Личный приём без личного присутствия. Сколько проблем севастопольцев депутату Государственной Думы удалось решить дистанционно?

– Евпатория первой из городов Крыма открыла обсерватор. В каких условиях будут содержать туристов, которые вернулись из-за границы?

Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве …



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Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Евпатория первой из городов Крыма открыла обсерватор. В каких условиях будут содержать туристов, которые вернулись из-за …

