Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Евпатория первой из городов Крыма открыла обсерватор. В каких условиях будут содержать туристов, которые вернулись из-за границы?
– Личный приём без личного присутствия. Сколько проблем севастопольцев депутату Государственной Думы удалось решить дистанционно?
– В Гагаринском районе расширен мост через суходол. Смонтировали балки второго пролёта. Как скоро машины смогут проехать уже по четырём полосам?
– Крест установили на храм между сёлами Дальнее и Поворотное. Как история одной девочки изменила жизнь местной общины?
Источник: Вести.Севастополь