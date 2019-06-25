Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 11:25

– Философия или физкультура? Международный день йоги отметили в центре города.

– Показать в творчестве начало войны. Благотворительный фестиваль «Грани таланта» завершился в Севастополе

– Электрошокеры и газовые баллончики – в медицинский кейс. Когда врачи Крыма получат средства самозащиты?

– Квартиру в Севастополе по ипотеке не купить – город возглавил топ-10 регионов с самой дорогой ипотекой.

Зеленского обвинили в «российском реванше» в ПАСЕ Восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало результатом бездействия нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом …



Москвичи совершили два млн поездок на велосипеде за два месяца За последние два месяца жители Москвы воспользовались велопрокатом около двух млн раз. Об этом во вторник, 25 июня, сообщается на …



У крымских должников начали изымать имущество Судебные приставы по инициативе Налоговой службы Крыма готовятся арестовать имущество налогоплательщиков стоимостью более 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС …

