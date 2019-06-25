Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Квартиру в Севастополе по ипотеке не купить – город возглавил топ-10 регионов с самой дорогой ипотекой.
– Электрошокеры и газовые баллончики – в медицинский кейс. Когда врачи Крыма получат средства самозащиты?
– Показать в творчестве начало войны. Благотворительный фестиваль «Грани таланта» завершился в Севастополе
– Философия или физкультура? Международный день йоги отметили в центре города.
– Эксперимент ради будущего. Во дворце культуры рыбаков начался фестиваль театров малых форм «Zакрытый покаZ».
Источник: Вести.Севастополь