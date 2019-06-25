Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 17:00

– В Севастополе ищут самородков. В международном фестивале участвуют солисты и творческие коллективы.

– Проект “Слушая город” набирает популярность у туристов. Аудиоэкскурсия как возможность взглянуть на привычное по-новому.

– Государственная поддержка фермеров. Сколько гектаров виноградников заложат в Севастополе благодаря субсидиям?

– В Севастополе состоялась генеральная репетиция морской части форума “Армия-2019”. Навстречу боевому кораблю «Орехово-Зуево» вышел мужчина на резиновой лодке.

На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, покрытие ступеней на спусках Степана Разина и Водопьянова заменят природным облицовочным материалом – лабрадоритом екатерининским, …



Расходы Крыма существенно выросли Расходы консолидированного бюджета Крыма за пять месяцев текущего года выросли на 7,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом …



Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – В Севастополе состоялась генеральная репетиция морской части форума “Армия-2019”. Навстречу боевому кораблю «Орехово-Зуево» вышел мужчина на …



Бал медалистов состоялся в театре Луначарского В театре Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они набрали …

