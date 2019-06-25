Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе состоялась генеральная репетиция морской части форума “Армия-2019”. Навстречу боевому кораблю «Орехово-Зуево» вышел мужчина на резиновой лодке.
– Государственная поддержка фермеров. Сколько гектаров виноградников заложат в Севастополе благодаря субсидиям?
– Проект “Слушая город” набирает популярность у туристов. Аудиоэкскурсия как возможность взглянуть на привычное по-новому.
– В Севастополе ищут самородков. В международном фестивале участвуют солисты и творческие коллективы.
Источник: Вести.Севастополь