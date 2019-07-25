Вести Севастополь 25.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Причины падения лифта и мировое соглашение с Инкерманским заводом. Какие ещё вопросы рассмотрели на внеочередном заседании правительства Севастополя?

– Неожиданные открытия сезона ремонта. Прорвавшись сквозь заросли ежевики, рабочие обнаружили тротуар, которым не пользовались 40 лет. На какие дороги даже после завершения работ продолжают жаловаться жители?

– Сегодня профессиональный праздник отмечают следователи. Какие качества необходимы для этой профессии? Один день из жизни следователя – в нашем репортаже.

– Внеплановая инспекция в загородном лагере “Ласпи”. К работе пищеблока у проверяющих не оказалось претензий.

Источник: Вести.Севастополь