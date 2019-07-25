Вести Севастополь 25.07.2019. Выпуск 20:45

- Профессиональный праздник сегодня отмечают следователи. Один день из жизни профессионала - в нашем репортаже.

- Лифты в севастопольских многоэтажках проверят на безопасность. Какие ещё решения приняты на внеочередном заседании городского правительства?

- Внеплановая инспекция в детском лагере "Ласпи". Представители правительства города и Роспотребнадзора приехали в лагерь позавтракать.

- Активисты антифашистских движений собрались в Севастополе. Европейские политики уже сделали заявления по поводу конфликта в Донбассе.

После прошлогоднего отравления детей пищеблок лагеря «Ласпи» ждет новая проверка Сегодня специалисты Роспотребнадзора и правительства города приехали завтракать в детский лагерь “Ласпи”. Повара накормили их овсяной кашей. Это не проверка …



В Севастополе людей эвакуировали из здания Арбитражного суда В ходе тренировки судебные приставы эвакуировали людей из здания Арбитражного суда, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю в четверг. Цель тренировки – …



Известную обладательницу «Оскара» уволили за побои и оскорбления коллег Известную американскую актрису Фэй Данауэй отстранили от участия в бродвейской постановке Tea At Five («Чаепитие в пять»), в которой она …



В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания …

