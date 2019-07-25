Вести Севастополь 25.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
- Активисты антифашистских движений собрались в Севастополе. Европейские политики уже сделали заявления по поводу конфликта в Донбассе.
- Внеплановая инспекция в детском лагере "Ласпи". Представители правительства города и Роспотребнадзора приехали в лагерь позавтракать.
- Лифты в севастопольских многоэтажках проверят на безопасность. Какие ещё решения приняты на внеочередном заседании городского правительства?
- Профессиональный праздник сегодня отмечают следователи. Один день из жизни профессионала - в нашем репортаже.
[embedded content]Источник: Вести.Севастополь