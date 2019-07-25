Вести Севастополь 25.07.2019. Выпуск 20:45

25 июля 2019     28
Вести Севастополь 25.07.2019

Главные темы выпуска:

- Активисты антифашистских движений собрались в Севастополе. Европейские политики уже сделали заявления по поводу конфликта в Донбассе.

- Внеплановая инспекция в детском лагере "Ласпи". Представители правительства города и Роспотребнадзора приехали в лагерь позавтракать.

- Лифты в севастопольских многоэтажках проверят на безопасность. Какие ещё решения приняты на внеочередном заседании городского правительства?

- Профессиональный праздник сегодня отмечают следователи. Один день из жизни профессионала - в нашем репортаже.

[embedded content]

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

После прошлогоднего отравления детей пищеблок лагеря «Ласпи» ждет новая проверка
После прошлогоднего отравления детей пищеблок лагеря «Ласпи» ждет новая проверка

Сегодня специалисты Роспотребнадзора и правительства города приехали завтракать в детский лагерь “Ласпи”. Повара накормили их овсяной кашей. Это не проверка …


В Севастополе людей эвакуировали из здания Арбитражного суда
В Севастополе людей эвакуировали из здания Арбитражного суда

В ходе тренировки судебные приставы эвакуировали людей из здания Арбитражного суда, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю в четверг. Цель тренировки – …


Известную обладательницу «Оскара» уволили за побои и оскорбления коллег
Известную обладательницу «Оскара» уволили за побои и оскорбления коллег

Известную американскую актрису Фэй Данауэй отстранили от участия в бродвейской постановке Tea At Five («Чаепитие в пять»), в которой она …


В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания …


Евгений Кабанов подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года
Евгений Кабанов подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года

В 2019 году в Республике Крым планируется ввести 92 объекта Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты