Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– В конфликте “Севэлетроавтотранса” разбирается Владимир Базаров. Он уже встретился с водителями.
– Последнее препятствие на пути трассы “Таврида” в Севастополе уступает натиску дорожников. Зачем над магистралью возводят 300-метровый мост?
– После драки водителя и пешеходов дорогу у пляжа “Омега” разделил барьер. Что ждёт тех, кто решит его объехать?
– Ищем самый красивый способ следить за временем по-севастопольски. Солнечные, цветочные, поющие… Как уличные часы стали украшением города?
Источник: Вести.Севастополь