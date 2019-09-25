Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 14:25

– Ищем самый красивый способ следить за временем по-севастопольски. Солнечные, цветочные, поющие… Как уличные часы стали украшением города?

– После драки водителя и пешеходов дорогу у пляжа “Омега” разделил барьер. Что ждёт тех, кто решит его объехать?

– Последнее препятствие на пути трассы “Таврида” в Севастополе уступает натиску дорожников. Зачем над магистралью возводят 300-метровый мост?

– В конфликте “Севэлетроавтотранса” разбирается Владимир Базаров. Он уже встретился с водителями.

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