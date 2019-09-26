Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 17:00

26 сентября 2019     9
Вести Севастополь 25.09.2019

Главные темы выпуска:

– Столетний жилой дом на улице Советской может разрушиться в любой момент. Как это связано с ремонтом подпорной стены на Большой Морской?

– В учениях по спасению подлодки “Колпино” и ее экипажа участвовало старейшее судно флота “Коммуна”. Как военнослужащие отработали элементы учений?

– Новый актовый зал, спортивная площадка и столовая. В школе № 45 завершается капитальный ремонт. А когда появится система распознавания эмоций учеников?

– Поющие, солнечные и “вечные”. Где кроме Матросского клуба в Севастополе можно еще услышать гимн города в исполнении часового механизма?

Источник: Вести.Севастополь

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