Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Столетний жилой дом на улице Советской может разрушиться в любой момент. Как это связано с ремонтом подпорной стены на Большой Морской?
– В учениях по спасению подлодки “Колпино” и ее экипажа участвовало старейшее судно флота “Коммуна”. Как военнослужащие отработали элементы учений?
– Новый актовый зал, спортивная площадка и столовая. В школе № 45 завершается капитальный ремонт. А когда появится система распознавания эмоций учеников?
– Поющие, солнечные и “вечные”. Где кроме Матросского клуба в Севастополе можно еще услышать гимн города в исполнении часового механизма?
Источник: Вести.Севастополь