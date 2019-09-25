Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 20:45

– В школе №45 завершается капитальный ремонт. А когда появится система распознавания эмоций учеников?

– В учениях по спасению подлодки “Колпино” и ее экипажа приняло участие старейшее судно флота “Коммуна”. Как военнослужащие отработали элементы учений?

– Столетний жилой дом на улице Советской может разрушиться в любой момент. Причем здесь ремонт подпорной стены на Большой Морской?

– На Матросском бульваре возобновились строительные работы. Какие изменения появились в проекте реконструкции?

Челябинские и крымские спасатели делятся друг с другом опытом спасения людей в горах В Крым на учебные сборы по руководству и проведению поисково-спасательных работ в горах и пещерах приехали первые лица поисково-спасательной службы …



В Феодосии зацвели каштаны В Гидрометцентре сообщили, что в России уже начиная с октября ожидаются температурные аномалии. Причём тепло уйдёт на север, а на …



Число пострадавших после жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек. Об этом агентству РИА Новости …



Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией 22:06 Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообзщения с Грузией. По словам министра, это было бы правильно, …

