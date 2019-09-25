Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– На Матросском бульваре возобновились строительные работы. Какие изменения появились в проекте реконструкции?
– Столетний жилой дом на улице Советской может разрушиться в любой момент. Причем здесь ремонт подпорной стены на Большой Морской?
– В учениях по спасению подлодки “Колпино” и ее экипажа приняло участие старейшее судно флота “Коммуна”. Как военнослужащие отработали элементы учений?
– В школе №45 завершается капитальный ремонт. А когда появится система распознавания эмоций учеников?
Источник: Вести.Севастополь