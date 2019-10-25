Вести Севастополь 25.10.2019. Выпуск 17:00

– Шеф-повар севастопольского ресторана готовится к всероссийскому конкурсу. Какими блюдами крымской кухни он собирается удивить жюри?

– Две недели с цифровым сигналом. Какие вопросы до сих пор поступают от горожан на телефоны горячей линии?

– Антитеррористические учения в Артеке. Какие подразделения задействовали для спасения заложников?

– Обеспечить диалог населения с властью, считает своей задачей Михаил Развожаев. Сегодня он возглавил региональное отделение партии “Единая Россия”.

– Какой будет вторая очередь парка Победы и Матросский бульвар. На архитектурном совете обсудили проекты реконструкции главных общественных пространств Севастополя.

Кто и как разделился в Заксобрании Севастополя? Прежде всего, оговорим сразу же, в данной статье мы вовсе не собираемся анализировать партийную принадлежность депутатов городского парламента. И не потому, …



В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка 20:48 В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России. …



Овцы взбунтовались против овчарки Видео: dailymail.co.uk Шотландский фермер из Локерби снял на видео противостояние овчарки и двух баранов. Ролик опубликовало издание Daily Mail. Один …



Вести Севастополь 25.10.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Какой будет вторая очередь парка Победы и Матросский бульвар. На архитектурном совете обсудили проекты реконструкции главных …

