Вести Севастополь 25.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Какой будет вторая очередь парка Победы и Матросский бульвар. На архитектурном совете обсудили проекты реконструкции главных общественных пространств Севастополя.
– Обеспечить диалог населения с властью, считает своей задачей Михаил Развожаев. Сегодня он возглавил региональное отделение партии “Единая Россия”.
– Антитеррористические учения в Артеке. Какие подразделения задействовали для спасения заложников?
– Две недели с цифровым сигналом. Какие вопросы до сих пор поступают от горожан на телефоны горячей линии?
– Шеф-повар севастопольского ресторана готовится к всероссийскому конкурсу. Какими блюдами крымской кухни он собирается удивить жюри?
Источник: Вести.Севастополь