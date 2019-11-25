Вести Севастополь 25.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– На Генерала Петрова убирают стоянку, на Советской завершают ремонт. Какие альтернативы парковочных пространств предлагают водителям в правительстве?
– Капля большого обмана. Как на заправках Севастополя обманывают автовладельцев?
– От прежнего здания поликлиники в Инкермане остались только стены. Все остальное заменили. Когда завершат ремонт?
– Их скорость можно сравнить с автомобильной! В Морозовке прошли соревнования по скоростному спуску на горных велосипедах. Зачем перед стартом спортсмены проходят трассу пешком?
Источник: Вести.Севастополь