Вести Севастополь 25.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– На Генерала Петрова убирают стоянку, на Советской завершают ремонт. Какие альтернативы парковочных пространств предлагают водителям в правительстве?

– Капля большого обмана. Как на заправках Севастополя обманывают автовладельцев?

– От прежнего здания поликлиники в Инкермане остались только стены. Все остальное заменили. Когда завершат ремонт?

– Их скорость можно сравнить с автомобильной! В Морозовке прошли соревнования по скоростному спуску на горных велосипедах. Зачем перед стартом спортсмены проходят трассу пешком?

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Источник: Вести.Севастополь