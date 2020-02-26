Вести Севастополь 26.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В Севастополе начал действовать молодёжный “Снежный десант”. Молодые люди уже провели акцию в Терновке. Куда направятся теперь?
– После приёма граждан депутат Государственной Думы Дмитрий Белик решил обратиться в МВД. Можно ли помочь пенсионеркам, которых много лет назад обманули застройщики?
– Неизвестные детали панорамы “Оборона Севастополя”. В Москве восстановили фрагменты картины Франса Рубо.
– Посетителям библиотеки предложили приобщиться к прекрасному. Деньги здесь рассматриваются, как предмет искусства. Сколько стоит увидеть выставку старинных российских ассигнаций?
Источник: Вести.Севастополь
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