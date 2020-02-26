Вести Севастополь 26.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В ФЦП могут включить строительство 6 медицинских объектов. А пока в Севастополе началось возведение новой подстанции скорой помощи. Итоги работы системы здравоохранения обсудили с депутатами.

– Святую воду из Херсонеса выдавали за средство от коронавируса. Зачем? И как медицинские книги прошлого столетия могут помочь в профилактике коронавирусе?

– Ремонт теплотрассы на Героев Сталинграда накрылся грудами земли. Когда завершат реконструкцию?

– На стенах библиотеки Толстого появились деньги. Какие уникальные банкноты можно увидеть на новой выставке?

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Источник: Вести.Севастополь