Вести Севастополь 26.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– 10 волонтёрских организаций Севастополя объединили усилия. Они помогут тем, кто больше остальных рискует заразиться коронавирусом.

– Новые правила для пассажиров в поездах дальнего следования. И изолятор на севастопольском вокзале. Меры безопасности усилены в ожидании притока туристов.

– Вирусный эффект. Как изменились цены на продукты первой необходимости на фоне сообщений о заболевших крымчанах?

– Капитальный ремонт с сохранением исторического облика. На Северной стороне в деталях проработали восстановление фасадов жилых домов.

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Источник: Вести.Севастополь