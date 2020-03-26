Вести Севастополь 26.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– 10 волонтёрских организаций Севастополя объединили усилия. Они помогут тем, кто больше остальных рискует заразиться коронавирусом.
– Новые правила для пассажиров в поездах дальнего следования. И изолятор на севастопольском вокзале. Меры безопасности усилены в ожидании притока туристов.
– Вирусный эффект. Как изменились цены на продукты первой необходимости на фоне сообщений о заболевших крымчанах?
– Капитальный ремонт с сохранением исторического облика. На Северной стороне в деталях проработали восстановление фасадов жилых домов.
Источник: Вести.Севастополь