Вести Севастополь 26.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе начали оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска из-за коронавируса. Как отличить волонтёров от мошенников?
– От отдыха добровольного к вынужденному. Севастопольцы, которые вернулись из-за границы рассказывают о режиме самоизоляции.
– Капитальный ремонт с опережением графика. Как на Северной стороне возрождают сталинский ампир?
– СимонОк, СимонкА или СимонОка? Как правильно поставить ударение в фамилии Героя Советского Союза? И сколько ещё в Севастополе филологических загадок?
Источник: Вести.Севастополь