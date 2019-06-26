Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Капитальный ремонт на примере Любимовки. На улице Федоровской там начали обновлять фасады и крыши.
– Как севастопольские фермеры отрабатывают государственные субсидии? Сколько новых гектаров виноградников заложили этой весной?
– Заменить новую плитку на другую новую. Когда жители Северной стороны смогут пройти по лестницам на спусках Разина и Водопьянова?
– Пластическая хирургия и пластика души? В театре юного зрителя готовят премьеру по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга “Урод”.
Источник: Вести.Севастополь