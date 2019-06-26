Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 14:25

– Пластическая хирургия и пластика души? В театре юного зрителя готовят премьеру по пьесе современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга “Урод”.

– Заменить новую плитку на другую новую. Когда жители Северной стороны смогут пройти по лестницам на спусках Разина и Водопьянова?

– Как севастопольские фермеры отрабатывают государственные субсидии? Сколько новых гектаров виноградников заложили этой весной?

– Капитальный ремонт на примере Любимовки. На улице Федоровской там начали обновлять фасады и крыши.

Кисляк заявил о попытке США влиять на вопрос участия России в ПАСЕ Замглавы российской делегации в ПАСЕ, бывший посол в США Сергей Кисляк в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США пытаются …



Что или кого охраняет будка на севастопольской площади? В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители бухты Стрелецкая, жизненное пространство которых тесно связано с судьбой многострадальной площади 50-летия СССР. Неоднократно и …



Крымчане называют своих детей экзотическими именами Крымчане стали чаще давать новорожденным детям редкие имена. За прошлую неделю департамент ЗАГС зарегистрировал такие имена, как Ерм, Эридан, Эртулул. Об этом сообщает пресс-служба …



Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Капитальный ремонт на примере Любимовки. На улице Федоровской там начали обновлять фасады и крыши. – Как …

