Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Газовое топливо, Глонасс и кондиционеры. В Севастополь поступили новые пассажирские автобусы.

– Как облик города зависит от общественного мнения? Власти города отказались от идеи создания рынка между улицей Колобова и Столетовским проспектом.

– Правила поведения под водой! Что нужно знать дайверам, кроме техники безопасности?

– Немецкая пьеса в постановке итальянского режиссёра и в исполнении севастопольских артистов. Когда Театр юного зрителя представит зрителям премьеру?

– Собирали средства всей страной. На Георгиевской скале началась установка нового креста из стали и мрамора.

Источник: Вести.Севастополь