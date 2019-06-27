Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Газовое топливо, Глонасс и кондиционеры. В Севастополь поступили новые пассажирские автобусы.
– Как облик города зависит от общественного мнения? Власти города отказались от идеи создания рынка между улицей Колобова и Столетовским проспектом.
– Правила поведения под водой! Что нужно знать дайверам, кроме техники безопасности?
– Немецкая пьеса в постановке итальянского режиссёра и в исполнении севастопольских артистов. Когда Театр юного зрителя представит зрителям премьеру?
– Собирали средства всей страной. На Георгиевской скале началась установка нового креста из стали и мрамора.
Источник: Вести.Севастополь