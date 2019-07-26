Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 14:25

– Каждый четвёртый многоквартирный дом в Севастополе уже вошёл в программу капитального ремонта. Какие работы востребованы больше всего?

– Севастопольцам стоит быть внимательнее! Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, в городе активизировались мошенники.

– В воскресенье рейд закроют. Как будет работать общественный транспорт?

– Последние штрихи перед Днём ВМФ. Сегодня в Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника.

Севастопольский автобус №12 меняет маршрут С завтрашнего дня, с 27 июля севастопольский автобус №12 частично изменит маршрут. Следуя с 5 км в центр, он будет …



1 августа в Коктебеле отметят 35-летие Дома-музея Волошина В этот день в доме-музея поэта Театр Скорика представит постановку, посвященную еще и 100-летию сборника стихов Максимилиана Волошина «Демоны глухонемые». …



В Севастополе откроются еще две ярмарки С целью снижения цен на продукты питания в Севастополе откроются еще две универсальные «Фермерские» ярмарки, которые будут располагаться по улице …



Эксклюзивные кадры «ИНФОРМЕРа»: генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе 08:30 — на площади Нахимова начинается традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.; 08:45 — торжественный подъем государственного …

