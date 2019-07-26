Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Последние штрихи перед Днём ВМФ. Сегодня в Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника.
– В воскресенье рейд закроют. Как будет работать общественный транспорт?
– Севастопольцам стоит быть внимательнее! Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, в городе активизировались мошенники.
– Каждый четвёртый многоквартирный дом в Севастополе уже вошёл в программу капитального ремонта. Какие работы востребованы больше всего?
Источник: Вести.Севастополь