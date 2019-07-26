Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 14:25

26 июля 2019     21
Вести Севастополь 26.07.2019

Главные темы выпуска:

– Последние штрихи перед Днём ВМФ. Сегодня в Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника.

– В воскресенье рейд закроют. Как будет работать общественный транспорт?

– Севастопольцам стоит быть внимательнее! Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, в городе активизировались мошенники.

– Каждый четвёртый многоквартирный дом в Севастополе уже вошёл в программу капитального ремонта. Какие работы востребованы больше всего?

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Севастопольский автобус №12 меняет маршрут
Севастопольский автобус №12 меняет маршрут

С завтрашнего дня, с 27 июля севастопольский автобус №12 частично изменит маршрут. Следуя с 5 км в центр, он будет …


1 августа в Коктебеле отметят 35-летие Дома-музея Волошина
1 августа в Коктебеле отметят 35-летие Дома-музея Волошина

В этот день в доме-музея поэта Театр Скорика представит постановку, посвященную еще и 100-летию сборника стихов Максимилиана Волошина «Демоны глухонемые». …


В Севастополе откроются еще две ярмарки
В Севастополе откроются еще две ярмарки

С целью снижения цен на продукты питания в Севастополе откроются еще две универсальные «Фермерские» ярмарки, которые будут располагаться по улице …


Эксклюзивные кадры «ИНФОРМЕРа»: генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе
Эксклюзивные кадры «ИНФОРМЕРа»: генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

08:30 —  на площади Нахимова начинается традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.; 08:45 — торжественный подъем государственного …


Вести Севастополь 26.07.2019
Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Последние штрихи перед Днём ВМФ. Сегодня в Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника. – В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты