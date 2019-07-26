Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника. Что нового в это воскресенье увидят зрители?
– В воскресенье рейд закроют, а как будет работать общественный транспорт?
– Жигули в бескозырке: автомобилисты Севастополя тоже готовятся ко Дню ВМФ.
– Благодаря бдительности таксиста пожилая женщина не лишилась сбережений. Как мошенники пытаются обманывать горожан?
– На корте ветераны. В Севастополе стартовал ежегодный турнир по теннису “Большая бескозырка”.
Источник: Вести.Севастополь