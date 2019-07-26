Вести Севастополь 26.07.2019. Выпуск 17:00

– На корте ветераны. В Севастополе стартовал ежегодный турнир по теннису “Большая бескозырка”.

– Благодаря бдительности таксиста пожилая женщина не лишилась сбережений. Как мошенники пытаются обманывать горожан?

– Жигули в бескозырке: автомобилисты Севастополя тоже готовятся ко Дню ВМФ.

– В воскресенье рейд закроют, а как будет работать общественный транспорт?

– В Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника. Что нового в это воскресенье увидят зрители?

Купание на двух пляжах Севастополя остается под запретом Два севастопольских пляжа не прошли проверку Роспотребналзора. Запрет на купание там сохраняется. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба контролирующего органа. …



Горсуд Севастополя отказал «Партии дела» в судебном иске Севастопольский городской суд оставил в силе решение Севизбиркома о снятии «Партии дела» с регистрации на выборах в Законодательное собрание второго …



Что делать если попал в ДТП? Советы адвоката ДТП – алгоритм действий водителя. Как возместить ущерб, если твой автомобиль затопило на платной парковке или штрафплощадке? Что такое дендрологическая …



В Симферополе появится памятник военному летчику Амет-Хану Султану Проект монумента высотой более 4 метров уже утвержден, сейчас в крымской столице выбирают место для его установки. Летчик отлит во …

