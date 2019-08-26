Вести Севастополь 26.08.2019. Выпуск 17:00

26 августа 2019     12
Вести Севастополь 26.08.2019

Главные темы выпуска:

– Почему севастопольская инфекционная больница переполнена, и когда закончится ремонт коллектора в Голубой бухте& Детали аппаратного совещания в правительстве.

– В Севастополе предлагают регистрировать домашних питомцев. Поможет ли это дисциплинировать владельцев?

– Из районного ДК – во дворец. В Инкермане ждут торжественного открытия отреставрированного дома культуры/

– Попробовать свои силы и посмотреть трюки каскадеров. Фестиваль ХFest собрал в Севастополе тысячи любителей экстрима.

Источник: Вести.Севастополь

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