Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Реконструкцию Матросского бульвара закончат в сжатые сроки. Когда его покинет строительная техника?
– Как спасали подводников на глубине? Репортаж об учениях Черноморского флота с борта судна “Коммуна”.
– В школе №45 внедряют новую систему безопасности. В каких условиях теперь будут проходить занятия в классах и на обновленном футбольном поле?
– Смешно и остро. Севастопольские КВН-щики шутили о главных проблемах города. Судя по реакции зала, никто не обиделся.
Источник: Вести.Севастополь