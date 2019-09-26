Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Реконструкцию Матросского бульвара закончат в сжатые сроки. Когда его покинет строительная техника?

– Как спасали подводников на глубине? Репортаж об учениях Черноморского флота с борта судна “Коммуна”.

– В школе №45 внедряют новую систему безопасности. В каких условиях теперь будут проходить занятия в классах и на обновленном футбольном поле?

– Смешно и остро. Севастопольские КВН-щики шутили о главных проблемах города. Судя по реакции зала, никто не обиделся.

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Источник: Вести.Севастополь