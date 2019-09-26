Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Детская площадка, скульптуры и новый вход с Синопского спуска. Как изменится Матросский бульвар после реконструкции?

– Черноморский флот спустил на воду аппарат для особых случаев. Редкие кадры учений. Подводников поднимают с условно неисправной подлодки.

– 150 лет хранит историю. Музей Черноморского флота показывает уникальные предметы из своей коллекции. Что увидим в новой экспозиции?

– Гонка “Крымская осень” по живописным местам Байдарской долины объединила спортсменов из России и Украины. На трассе – любители и легенды велоспорта.

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Источник: Вести.Севастополь