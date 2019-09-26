Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Газа нет, вода – по графику. Жители многоквартирных домов на Камышовом шоссе несколько десятилетий не могут получить доступные многим услуги.
– Самый мистический экспонат музея Черноморского флота – обломок сабли, с которой погиб Владимир Корнилов. К своему 150-летию музей представил уникальные экспонаты.
– Когда границы и расстояния – не помеха. Велосипедисты из Харькова, Санкт-Петербурга, Севастополя участвуют в многодневной велогонке “Крымская осень”
– Помогут ли шутки о главных городских проблемах отправиться в Сочи? Команды Севастопольской лиги КВН прошли полуфинал.
Источник: Вести.Севастополь