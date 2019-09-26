Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– В Севастополе создадут государственное строительное предприятие. Какие проблемы это поможет решить?

– Газа нет, вода – по графику. Жители домов на Камышовом шоссе не могут получить доступные многим услуги.

– 150 лет на страже истории. Музей Черноморского флота отмечает юбилей. Какие мистические экспонаты можно увидеть на праздничной экспозиции?

– «Крымская осень» собрала велосипедистов из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Как велогонка влияет на планы автолюбителей?

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Источник: Вести.Севастополь