Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Севастополь становится светлее! Современные фонари установили на улице Жидилова. А когда включат на Одесской?

– Многоэтажка без лифтов. Почему при строительстве дома не установили подъёмные механизмы? И можно ли решить проблему сейчас?

– Узнать долги по номеру автомобиля. Найти неплательщиков приставам помогает мобильное приложение.

– В Севастополе появится новая благоустроенная набережная, построенная по принципу государственно-частного партнёрства.

– Неожиданное препятствие. В Балаклаве многотонная установка уже несколько дней затрудняет дорожное движение.

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Источник: Вести.Севастополь