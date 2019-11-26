Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 11:25

26 ноября 2019     15
Вести Севастополь 26.11.2019

Главные темы выпуска:

– Севастополь становится светлее! Современные фонари установили на улице Жидилова. А когда включат на Одесской?

– Многоэтажка без лифтов. Почему при строительстве дома не установили подъёмные механизмы? И можно ли решить проблему сейчас?

– Узнать долги по номеру автомобиля. Найти неплательщиков приставам помогает мобильное приложение.

– В Севастополе появится новая благоустроенная набережная, построенная по принципу государственно-частного партнёрства.

– Неожиданное препятствие. В Балаклаве многотонная установка уже несколько дней затрудняет дорожное движение.

Источник: Вести.Севастополь

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