Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Севастополь становится светлее! Современные фонари установили на улице Жидилова. А когда включат на Одесской?
– Многоэтажка без лифтов. Почему при строительстве дома не установили подъёмные механизмы? И можно ли решить проблему сейчас?
– Узнать долги по номеру автомобиля. Найти неплательщиков приставам помогает мобильное приложение.
– В Севастополе появится новая благоустроенная набережная, построенная по принципу государственно-частного партнёрства.
– Неожиданное препятствие. В Балаклаве многотонная установка уже несколько дней затрудняет дорожное движение.
Источник: Вести.Севастополь