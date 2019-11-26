Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Улица Жидилова и пригородные территории стали светлее. Сколько времени нужно, чтобы установить фонари во всём городе?
– 125 лет почётному гражданину Севастополя Ивану Папанину! Каким покорителя Арктики помнят те, кто знал его лично?
– В Севастополе появится новая благоустроенная набережная. Как работает механизм государственно-частного партнёрства?
– Презентация нового знамени Крымской военно-морской базы. 30 ноября соединение отметит первый юбилей.
Источник: Вести.Севастополь