Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 14:25

26 ноября 2019     14
Вести Севастополь 26.11.2019

Главные темы выпуска:

– Улица Жидилова и пригородные территории стали светлее. Сколько времени нужно, чтобы установить фонари во всём городе?

– 125 лет почётному гражданину Севастополя Ивану Папанину! Каким покорителя Арктики помнят те, кто знал его лично?

– В Севастополе появится новая благоустроенная набережная. Как работает механизм государственно-частного партнёрства?

– Презентация нового знамени Крымской военно-морской базы. 30 ноября соединение отметит первый юбилей.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 26.11.2019
Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Улица Жидилова и пригородные территории стали светлее. Сколько времени нужно, чтобы установить фонари во всём городе? …



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