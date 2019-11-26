Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Квартиры все ближе к морю и с видом на яхт-клуб, но жильцов это не радует. Получится ли из зоны под застройку сделать парк и спасти Московский квартал?
– На мысе Фиолент появится новая набережная. Какая историческая находка чуть не помешала ее созданию?
– 9 этажей испытаний. Почему лифт в многоэтажке на Льва Толстого появился лишь спустя 10 лет после окончания строительства?
– 125 лет со дня рождения Иван Папанина. Что о почетном жителе Севастополя и покорителе Арктики вспоминают те, кто его знал?
Источник: Вести.Севастополь