Вести Севастополь 26.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В Севастополе в этом году благоустроено шестнадцать общественных пространств. Работы завершены в сквере Ленинского комсомола. Почему городские власти результатом пока недовольны?
– Приехал, чтобы вспомнить и почтить память товарищей. Какие места посетит в Севастополе ветеран Александр Попов, один из первых пассажиров поезда “Таврия”?
– За незаконно срубленную сосну – штраф в семьдесят пять тысяч рублей! В канун нового года сотрудники лесхоза ищут охотников за деревьями.
Источник: Вести.Севастополь