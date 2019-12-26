Вести Севастополь 26.12.2019. Выпуск 11:25

26 декабря 2019     24
Вести Севастополь 26.12.2019

Главные темы выпуска:

– В Севастополе в этом году благоустроено шестнадцать общественных пространств. Работы завершены в сквере Ленинского комсомола. Почему городские власти результатом пока недовольны? 

– Приехал, чтобы вспомнить и почтить память товарищей. Какие места посетит в Севастополе ветеран Александр Попов, один из первых пассажиров поезда “Таврия”?

– За незаконно срубленную сосну – штраф в семьдесят пять тысяч рублей! В канун нового года сотрудники лесхоза ищут охотников за деревьями.

Источник: Вести.Севастополь

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