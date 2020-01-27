Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Материнский капитал вскоре начнут давать за первенцев. Покупают квартиры, платят за детский сад. Как ещё государственная поддержка облегчает жизнь севастопольских семей?

– Оперативная помощь скорой. Врачей в Крыму и Севастополе взяла под охрану Росгвардия.

– Школьники городов-героев начали диалог на французском. О чём севастопольские гимназисты говорили с московскими через телемост?

– Студенты в честь своего праздника устроили бал и чествовали Татьян. Почему ректор СевГУ предлагает в будущем отмечать праздник на плацу?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь