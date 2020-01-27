Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Ленинградский День Победы. 76 лет назад город был освобождён от фашистской блокады. Пережившие её сегодня провели в Севастополе митинг-реквием.
– Города-герои соединил телемост. Почему о событиях Великой Отечественной войны школьники Севастополя и Москвы говорили по-французски?
– Скорая охраняемая помощь. Как работает тревожная кнопка, которой оснастили все медицинские экипажи в Крыму?
– Глава города посетил студенческий бал. На празднике чествовали Татьян.
Почему ректор СевГУ предлагает в будущем отмечать День студента на плацу?
Источник: Вести.Севастополь