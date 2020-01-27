Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере.
– Сегодня – День полного снятия блокады Ленинграда. В центре Севастополя прошел митинг-реквием, а в школах города урок памяти «Блокадный хлеб».
– Погашение ипотеки, оплата обучения или детского сада. Как можно использовать материнский капитал и когда родители смогут воспользоваться новыми мерами поддержки?
– Сессия закончена – время праздновать. Севастопольские студенты отметили День Татьян.
Источник: Вести.Севастополь