Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Сегодня – День снятии блокады Ленинграда. В Севастополе провели митинг-реквием, уроки памяти и вручили первые медали в честь 75-летия Победы.
– Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. Как изменится лечение больных?
– Пациенты жалуются на состояние палат в первой горбольнице. Как начали менять обстановку в медучреждении?
– Полтысячи сосен удалось собрать на переработку в рамках акции «Ёлковорот». Куда отправились бывшие новогодние красавицы?
Источник: Вести.Севастополь