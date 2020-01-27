Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 20:45

– Полтысячи сосен удалось собрать на переработку в рамках акции «Ёлковорот». Куда отправились бывшие новогодние красавицы?

– Пациенты жалуются на состояние палат в первой горбольнице. Как начали менять обстановку в медучреждении?

– Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. Как изменится лечение больных?

– Сегодня – День снятии блокады Ленинграда. В Севастополе провели митинг-реквием, уроки памяти и вручили первые медали в честь 75-летия Победы.

Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Сегодня – День снятии блокады Ленинграда. В Севастополе провели митинг-реквием, уроки памяти и вручили первые медали …



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