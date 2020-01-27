Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 20:45

27 января 2020     6
Вести Севастополь 27.01.2020

Главные темы выпуска:

– Сегодня – День снятии блокады Ленинграда. В Севастополе провели митинг-реквием, уроки памяти и вручили первые медали в честь 75-летия Победы.

– Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. Как изменится лечение больных?

– Пациенты жалуются на состояние палат в первой горбольнице. Как начали менять обстановку в медучреждении?

– Полтысячи сосен удалось собрать на переработку в рамках акции «Ёлковорот». Куда отправились бывшие новогодние красавицы?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Сегодня – День снятии блокады Ленинграда. В Севастополе провели митинг-реквием, уроки памяти и вручили первые медали …


В Севастополе 500 новогодних елей отправили на переработку
В Севастополе 500 новогодних елей отправили на переработку

Всю неделю жители Севастополя могли сдать новогодние ели в специальные пункты сбора. Акция «Ёлковорот» проходит в Севастополе впервые. Можно взять …


В «Единой России» заявили, что глава Чувашии не раскаивается в своем поведении
В «Единой России» заявили, что глава Чувашии не раскаивается в своем поведении

Заместитель главы генсовета «Единой России» Евгений Ревенко рассказал, что на заседании этической комиссии рассмотрели скандал вокруг главы Чувашии Михаила Игнатьева.  Сегодня прошло заседание …


Что будет, если смертельный вирус из Китая достигнет Москвы?
Что будет, если смертельный вирус из Китая достигнет Москвы?

Официальные власти КНР заявляют, что ничего не происходит и всё под контролем А в социальных сетях всего мира началась самая …


Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии
Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Террористы атаковали несколько нефтехранилищ в сирийском портовом городе Банияс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя министерства нефти …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты