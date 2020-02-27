Вести Севастополь 27.02.2020. Выпуск 11:25

27 февраля 2020     17
Вести Севастополь 27.02.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополе днём и ночью – ремонт. На проспекте Генерала Острякова – приводят в порядок дворы. На Героев Сталинграда – кровли. А на Большой Морской этой ночью высадили деревья.

– Власти Севастополя пообещали провести аудит системы начисления зарплат врачам. Проблемы здравоохранения обсудили с медиками и депутатами.

– О медицине сейчас говорят даже в библиотеке. В Любимовке читателям прочли лекцию о коронавирусе.

– В образовательном центре “Бухта Казачья” сделали ставку на спорт. Там прошёл первый турнир по гольфу для дошкольников.

Источник: Вести.Севастополь

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