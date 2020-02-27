Вести Севастополь 27.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Грозит ли Севастополю дефицит воды? Проследим путь воды от реки – до крана. И узнаем, что делают, чтобы сократить её потери.
– Готовится к открытию после ремонта детский сад на улице Хрусталёва. В каких условиях здесь будут заниматься дети?
– Жители Гагаринского района жалуются на работу управляющих компаний. Так ли это, проверил Госжилнадзор. Расскажем, кому теперь грозит штраф.
– Опера в Севастополе. 15 крымских солистов выступают с симфоническим оркестром города. А как и что будут петь? И когда ждать вокальную битву классических исполнителей?
Источник: Вести.Севастополь