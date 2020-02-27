Вести Севастополь 27.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Деревья родом из Турции, Японии и Европы теперь будут украшать Большую Морскую.

– Госжилнадзор проверяет «чистоту» работы управляющих компаний. А Департамент транспорта контролирует частоту уборки в автобусах. Есть ли нарушения?

– Садик №127 без «уклона» на падение и укрепленный современным оборудованием, готовится к открытию. А в каком саду детей уже учат играть в элитный вид спорта – гольф?

– Оперный фестиваль открылся в Севастополе. Как всего за одну репетицию удалось добиться гармонии музыки и вокала?

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Источник: Вести.Севастополь