Вести Севастополь 27.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Деревья родом из Турции, Японии и Европы теперь будут украшать Большую Морскую.
– Госжилнадзор проверяет «чистоту» работы управляющих компаний. А Департамент транспорта контролирует частоту уборки в автобусах. Есть ли нарушения?
– Садик №127 без «уклона» на падение и укрепленный современным оборудованием, готовится к открытию. А в каком саду детей уже учат играть в элитный вид спорта – гольф?
– Оперный фестиваль открылся в Севастополе. Как всего за одну репетицию удалось добиться гармонии музыки и вокала?
Источник: Вести.Севастополь