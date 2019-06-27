Вести Севастополь 27.06.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Асфальт вместо смытой брусчатки. В правительстве решили, как будут реконструировать спуск Котовского, пострадавший во время ливня 7 июня.

– Фермерская ярмарка под окнами многоэтажки. Почему жителям не понравилась идея правительства города и начали протестовать против размещения рынка?

– Кто станет победителем Морской зарницы? Вечером 27 июня станут известны результаты крупных соревнований среди школьников.

– Не только для реабилитации, но и в удовольствие. Впервые в Севастополе проходит Крымский фестиваль адаптивного вейкбординга.

Источник: Вести.Севастополь