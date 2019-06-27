Вести Севастополь 27.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Вместо плитки – три слоя асфальта. Дорожники восстанавливают пострадавший от ливня спуск Котовского.
– Забег, подтягивания и преодоление полосы препятствий. В Севастополе завершился чемпионат Черноморского флота по военному многоборью.
– Любители экстрима с безграничными возможностями. В Севастополе стартовал фестиваль адаптивного вейкбординга.
– Под Евпаторию устремились любители красивых кадров. Почему озеро Сасык-Сиваш порозовело раньше обычного?
Источник: Вести.Севастополь