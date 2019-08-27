Вести Севастополь 27.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Многодетная мать два года не может вернуться в свой дом после пожара. Кто поможет погорельцам из Андреевки вновь обрести крышу над головой?

– Строительный самосвал работает на Центральном холме города по ночам. Жителей при этом призывают к толерантности. На каких еще улицах из-за ремонта скоро станет не до сна?

– В день российского кино в Севастополе возвращаются к забытому формату просмотра. Где проходят сеансы под открытым небом и какой фильм покажут сегодня?

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Источник: Вести.Севастополь