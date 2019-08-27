Вести Севастополь 27.08.2019. Выпуск 17:00

27 августа 2019     9
Вести Севастополь 27.08.2019

Главные темы выпуска:

– Высокотехнологичная продукция на экспорт. Санкции не мешают севастопольскому бизнесу.

– Многодетная мать два года не может вернуться в свой дом после пожара. Кто поможет погорельцам из Андреевки вновь обрести крышу над головой?

– -В День российского кино севастопольцев приглашают на “Остров” Павла Лунгина. Где проходят сеансы под открытым небом и чем они уникальны?

– На летней Олимпиаде в Токио выступит спортсменка из Севастополя. Путёвку Анастасия Долгова получила на чемпионате в Венгрии.

– Актёр и режиссёр театра имени Луначарского заслужили государственные награды. Сейчас Григорий Лифанов и Евгений Журавкин работают над новым спектаклем по рассказам Василия Шукшина.

Источник: Вести.Севастополь

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