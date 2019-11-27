Вести Севастополь 27.11.2019. Выпуск 11:25

27 ноября 2019     5
Вести Севастополь 27.11.2019

Главные темы выпуска:

– Для севастопольских пляжей опять ищут операторов. Прежние не справились. Какие работы будут проводить в местах отдыха в межсезонье?

– 42 километра нового полотна. Открыта автодорога Саки – Орловка!

– Жилой сектор и улицу Жидилова соединит 120-метровая лестница. Победители конкурса грантов завершают проекты благоустройства. Когда начнётся приём новых заявок?

– 400 журналистов со всего мира. В Санкт-Петербурге продолжает работу международный медиафорум “Диалог культур”. Среди участников и наша съёмочная группа.

Источник: Вести.Севастополь

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