Вести Севастополь 27.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Саженцы привезли из Сербии и Австрии, а плоды станут элитным севастопольским напитком. Как французы помогают «Золотой балке» создавать новые вина?

– Серебряный, Золотой, а также Яшмовый пляжи выставлены на торги. Кто и как планирует содержать места отдыха?

– Владимирский собор в Херсонесе, наконец, сможет дышать. В храме установят систему вентиляции. Как опыт восстановления Помпеи в Италии поможет спасти Владимирский собор?

– На земле, в воде и воздухе. Сегодня день морской пехоты. Как меняется вооружение войск и условия службы морских пехотинцев Черноморского флота?

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Источник: Вести.Севастополь