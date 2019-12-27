Вести Севастополь 27.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Взрыв в центре Севастополя. Пиротехники уничтожили бомбу, найденную на мысе Хрустальный.

– Бронепоезд, который вошёл в историю почти 80 лет назад, и его легендарный командир. 145 лет с постройки железной дороги в Крым. Какую роль сыграл бронепоезд Железняков в истории города?

– Реконструкцию Сапун-горы планируют завершить в апреле следующего года. Какие новые объекты появятся на территории мемориального комплекса?

– Как выбрать детские сладкие подарки? В трёх купленных нами упаковках специалисты выявили ряд недостатков.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь