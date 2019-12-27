Вести Севастополь 27.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Новую часть моста через суходол сегодня открыли на проспекте Гагарина. Когда завершат строительство?

– Бронепоезд, который вошёл в историю почти 80 лет назад, и его легендарный командир. Какую роль сыграл бронепоезд «Железняков» в истории города?

– Как выбрать детские сладкие подарки? Какие недостатки специалисты нашли в праздничных упаковках?

– Елочные игрушки как история огромной страны. Где в Севастополе можно найти уникальные ёлочные украшения-воспоминания о детстве?

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Источник: Вести.Севастополь