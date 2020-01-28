Вести Севастополь 28.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В Первой городской больнице перестали готовить еду для пациентов. Пищеблок на ремонте. Когда закончатся работы? И как социальные сети помогают приводить в порядок палаты?

– Школьники Крыма и Кубани показали, на что способны их роботы. Почему на конкурсе зрителям запретили приближаться к участникам? И куда уже пригласили лучших юных конструкторов?

– Полезные последствия новогодних праздников. Хвойные в Севастополе пустили на переработку. Кому они теперь принесут пользу?

Источник: Вести.Севастополь