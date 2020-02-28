Вести Севастополь 28.02.2020. Выпуск 14:25

28 февраля 2020     22
Вести Севастополь 28.02.2020

Главные темы выпуска:

– Неизвестные разрушили бункер-бронещит, недавно обнаруженный под Большой Морской. Неаккуратная работа поисковиков или акт вандализма? Причины устанавливают эксперты.

– Что подорожало и подешевело? Крымстат озвучил результаты мониторинга цен на товары и услуги.

– Улицу Луначарского отремонтируют, сквер у Петропавловского собора приведут в порядок. Когда ждать изменений?

– Яркие стены, дизайнерская мебель и доступ к столичным фондам. Как после обновления читатели меняют представление о библиотеках?

Источник: Вести.Севастополь

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