Вести Севастополь 28.02.2020. Выпуск 14:25

– Яркие стены, дизайнерская мебель и доступ к столичным фондам. Как после обновления читатели меняют представление о библиотеках?

– Улицу Луначарского отремонтируют, сквер у Петропавловского собора приведут в порядок. Когда ждать изменений?

– Что подорожало и подешевело? Крымстат озвучил результаты мониторинга цен на товары и услуги.

– Неизвестные разрушили бункер-бронещит, недавно обнаруженный под Большой Морской. Неаккуратная работа поисковиков или акт вандализма? Причины устанавливают эксперты.

На части территории вертолётного завода в Севастополе может появиться парк Благоустроенную парковую зону хотят видеть жители Гагаринского района на территории, где раньше располагалась лаборатория вертолётного завода. Об этом в интервью …



В Севастополе запустят онлайн-площадку для обсуждения вопросов здравоохранения Департамент здравоохранения сообщает о том, что в конце марта в Севастополе появится краудсорсинговая площадка для обсуждения вопросов развития городского здравоохранения. …



Библиотека на проспекте Октябрьской революции стала модельной Сегодня в Севастополе появилась еще одна модельная библиотека – в доме №33 по проспекту Октябрьской революции. Библиотека по этому адресу …



Телеканал «Спас» удалил выпуск с призывавшим не подчиняться властям протоиереем t.me/planerka_org Телеканал «Спас» удалил со своего YouTube-канала выпуск программы «Ответ священника» с протоиереем Дмитрием Смирновым, который, рассуждая о требовании итальянских …

