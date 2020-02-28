Вести Севастополь 28.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Неизвестные разрушили бункер-бронещит, недавно обнаруженный под Большой Морской. Неаккуратная работа поисковиков или акт вандализма? Причины устанавливают эксперты.
– Что подорожало и подешевело? Крымстат озвучил результаты мониторинга цен на товары и услуги.
– Улицу Луначарского отремонтируют, сквер у Петропавловского собора приведут в порядок. Когда ждать изменений?
– Яркие стены, дизайнерская мебель и доступ к столичным фондам. Как после обновления читатели меняют представление о библиотеках?
Источник: Вести.Севастополь